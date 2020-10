Manca ancora l'ufficialità, ma dopo l'annuncio dell'addio di Grosjean e Magnussen gli "indizi" sono sempre più chiari: Mick Schumacher sarà in Formula 1 nel 2021 con il team americano, assieme a lui il russo Mazepon. Il figlio del 7 volte campione del mondo era vicino all'Alfa Romeo Racing che punterà ancora sulla coppia Raikkonen-Giovinazzi. Nel fine settimana la F1 è in Portogallo: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



Ormai è solo una questione di (poco) tempo: Mick Schumacher correrà in Formula 1 nella prossima stagione. Lo farà con la Haas, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale, e avrà come compagno di box il russo Nikita Mazepin. I due prenderanno il post di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, per i quali il team americano motorizzato Ferrari ha già annunciato la fine del rapporto. Schumi Jr, attuale leader del Mondiale di F2, era stato accostato anche all'Alfa Romeo Racing, che però non cambierà la propria line-up nel prossimo campionato.

Uno Schumacher tornerà in F1 nove anni dopo Sette Mondiali vinti con la Ferrari. Poi il ritiro, il ritorno con la Mercedes e un secondo e definitivo addio alla Formula 1 nel 2012. Nonostante l'estrema e ingenerosa sintesi della sua storia, Michael Schumacher è e resta una delle leggende nella storia di Maranello ma di tutto il Circus. E' chiaro, di conseguenza, che l'ingresso di Mick nel Circus scaldi parecchio il cuore e accenda le fantasie degli appassionati. Anche perché sono tante le somiglianze tra il padre e il figlio (clicca per le FOTO), che in più di un'occasione ha ribadito come Michael sia per lui un'ispirazione costante. Quando si accomoderà sulla VF-21 (così, salvo sorprese, si chiamerà la prossima Haas), saranno esattamente 9 anni dall'ultima gara del grande Schumacher in F1, era il GP del Brasile del 25 novembre 2012.