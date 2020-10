Una 'bomba' di mercato compare all'improvviso sul profilo Twitter della Mercedes: "Max Verstappen e Lewis Hamilton in Haas nel 2021", con tanto di breaking news marchiata F1 e le foto dei due piloti con la nuova tuta. Poi però il mistero viene svelato: "Spiegate per favore, chi di voi ha fatto questo fotomontaggio?", chiedono divertiti dai social della scuderia tedesca. GP Portogallo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

