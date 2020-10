Il commento del ferrarista dopo le qualifiche in Portogallo, chiuse con il quarto tempo: "I punti si fanno in gara, ma con il lavoro e piccoli passi stiamo crescendo e trovando più velocità". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra però è solo la qualifica, domenica si fanno i punti e in Germania abbiamo visto che facciamo più fatica in gara. Però qui è andata ancora meglio perché siamo entrati in Q3 con le medie, un dato di fatto che ci dà speranza per domani". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le qualifiche del GP del Portogallo chiude con il quarto tempo.