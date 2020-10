Il direttore sportivo della Ferrari dopo le qualifiche a Portimao: "Ci siamo presi del tempo per analizzare e capire quale potesse essere il problema della vettura e speriamo che i piccoli aggiornamenti possando dare risposte. Siamo in una fase di ricostuzione". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) IL MEGLIO DELLE QUALIFICHE A PORTIMAO

“Ci siamo presi tanto tempo per analizzare le difficoltà e capirle”. Sono le parole di Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, al termine delle qualifiche a Portimao, chiuse con il quarto posto di Leclerc e il quindicesimo in griglia di Vettel. Risultati a parte, la SF1000 è in evidente crescita: “Abbiamo lavorato per capire le difficoltà avute fin dall’inizio con questa vettura, ma è la terza gara di fila dove portiamo piccoli aggiornamenti. Non cambieranno drasticamente la macchina, ma servono a capire se abbiamo centrato il problema e se riusciamo a risolverlo piano piano".