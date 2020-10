"Con la soft ho faticato un po’ per tutto il weekend, la media speravamo potesse funzionare bene. Anche perché con le soft c’era troppo graining. Nel secondo tentativo non sono riuscito a farle funzionare e sono stato eliminato. Vento? Non so se ha inciso, forse un pochino. Ma è difficile dirlo". Sebastian Vettel spiega così le sue qualifiche a Portimao, chiuse con l’eliminazione nel Q2. “Se ero più soddisfatto dopo le prime libere per la macchina? Alla fine non si può cambiare nulla, domenica sarà difficile ma le proveremo tutte”, ha concluso.