La Mercedes può conquistare il suo 7° mondiale (consecutivo) in Portogallo: serve un vantaggio di 220 punti dopo la gara. Al momento il vantaggio su Red Bull è di 180 punti. Qui le possibilità in vista della gara di Portimao. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

