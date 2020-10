Dopo quattordici anni di attesa, la Formula 1 torna finalmente a Imola. Per festeggiare l'occasione, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ha aperto i suoi cancelli in esclusiva per Sky Sport F1 (canale 207) e con Matteo Bobbi possiamo rivivere i momenti più emozionanti della storia della F1 su questa pista, in una track walk speciale. Tra i ricordi e gli aneddoti del Gran Premio di San Marino, la storia appassionata tra Imola e la Formula 1 è pronta per un nuovo capitolo.