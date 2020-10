Charles Leclerc commenta ai microfoni di Sky Sport il 4° posto ottenuto nel GP del Portogallo: "E' stata la miglior Ferrari della stagione. Avevo messo il podio nel mirino, poi ho visto che Verstappen era più veloce. E' una prestazione che ci dà fiducia, abbiamo avuto ottime risposte anche in gara. Dobbiamo continuare a migliorare". PORTIMAO, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Charles Leclerc è soddisfatto al termine del 4° posto ottenuto a Portimao. La gara del ferrarista, però, è cominciata in salita: "Non ce lo aspettavamo, abbiamo fatto tanta fatica - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Siamo stati pazienti e questa tattica ha pagato. Abbiamo messo in temperatura le gomme e siamo andati meglio. Forse abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, avevo in mente il podio ma poi Max era troppo veloce".

"Grande risposta in gara dalla Ferrari" "Confermo, è stata la miglior Ferrari vista in stagione - ha detto Leclerc a Sky Sport -. E' stata una gara molto positiva. Credo sia buono per il team, ma anche per me avere una spinta del genere in gara mi dà fiducia. Anche nell'ultima gara eravamo andati forti in qualifica, ma non la domenica. Ci aspettavamo delle risposte e le abbiamo avute, sono fiero del lavoro del team".