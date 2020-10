Charles Leclerc parla alla vigilia del weekend di Imola: "E' una pista emozionante, dove alcune curve non concedono margine di errore: i piloti la ameranno". Sul GP compresso in due giorni per la prima volta: "Sarà interessante". Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL WEEKEND DELLA F1 SU SKY

La Formula 1 ritorna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il GP dell’Emilia Romagna, 13° appuntamento della stagione 2020 e terzo in terra italiana dopo quelli di Monza e Mugello. Per la prima volta si sperimenterà ufficialmente il formato di un GP su due giorni, con le libere della durata di 90' in programma sabato mattina e le qualifiche nel pomeriggio. Il semaforo della gara si accenderà domenica alle 13.10. Charles Leclerc arriva dal 4° posto a Portimao, in una delle migliori gare della Ferrari in questo difficile 2020.