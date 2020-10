Sebastian Vettel farà il suo esordio assoluto a Imola, dove nel 2006 aveva partecipato da 'spettatore' in qualità di collaudatore della BMW: "E' un tracciato molto bello, che non perdona errori. Non vedo l'ora di guidare in questo Autodromo". Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL WEEKEND DELLA F1 SU SKY

Sebastian Vettel si appresta a correre domenica nel GP di Emilia Romagna per l'ultima volta con la Ferrari in Italia. Dovrà farlo senza il pubblico, con le autorità che hanno negato l'accesso ai tifosi sulle tribune dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari a causa dell'aumento di contagi da Covid-19. L’unico pilota ad aver gareggiato a Imola in Formula 1 è il veterano Kimi Raikkönen che ha all’attivo cinque presenze sulla pista emiliana, mentre Seb nel 2006 era un collaudatore e non ha mai assaggiato l'asfalto dell'Autodromo.