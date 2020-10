Sebastian Vettel alla vigilia del GP di Imola: "Non riesco a tirare fuori il potenziale di questa macchina, nella mia carriera non era mai capitato. Leclerc, al contrario, ci riesce. Ferrari è come una storia d'amore". La F1 corre a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL WEEKEND DELLA F1 SU SKY

Sebastian Vettel ha parlato in conferenza stampa in vista del GP dell'Emilia Romagna, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1 in programma domenica a Imola.

"Ferrari come storia d'amore che finisce" leggi anche Vettel, un gatto lo interrompe: "Lui mi piace!" Vettel è all'ultimo GP in Italia al volante della Ferrari: "Quella con la Ferrari è come una storia d’amore, sono un fan della Rossa sin da quando ero un ragazzino - ha spiegato Vettel -. Mi mancherà tanto ogni persona del team. Sì, vedrò ancora molti di loro nel paddock, ma un po’ meno spesso e sicuramente in modo diverso rispetto a quanto faccio ora".