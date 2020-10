I piloti Williams erano stati confermati dal team per il 2021 a luglio. Poi qualcosa è cambiato con la nuova proprietà, fino ai dubbi della scorsa settimana relativi al futuro di Russell. Durante la conferenza dei team principal a Imola è stata fatta chiarezza. "Non volevo fare confusione”, ha detto Roberts sull'ipotesi Perez, che sembrava vicino a firmare con la scuderia di Grove. Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

George Russell e Nicholas Latifi saranno i piloti della Williams anche nel Mondiale di Formula 1 2020. Direte: qual è la novità dato che la conferma era arrivata lo scorso 16 luglio? Il punto è che dall'estate sono cambiate un po' di cose nel team di Grove, a cominciare dal cambio di proprietà. E questo nelle ultime settimane ha innescato ipotesi sul mercato piloti, con il talentuoso Russell - driver nell'orbita Mercedes - dato addirittura in uscita per far posto a Sergio Perez. Alla fine, però, tutto resterà come a luglio. A fare chiarezza è stato Simon Roberts, team princial della Williams, che nel venerdì di Imola ha ri-confermato entrambi i piloti. Non solo. "Non volevo fare confusione”, ha aggiunto Roberts scusandosi per aver alimentato le voci su Russell e Perez.