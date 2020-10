Il pilota finlandese dopo l'annuncio del rinnovo con l'Alfa Romeo Racing: "Per il team il lavoro duro è più importante delle parole, e ciò si addice perfettamente al mio stile. Spero riusciremo a scalare posizioni nella griglia di partenza". Nel fine settimama la F1 è a Imola: il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Per me Alfa Romeo Racing ORLEN è più di un team, è una seconda famiglia. Molti di coloro che ho conosciuto quando ho debuttato in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera straordinaria che regna nel team mi dà nuove motivazioni per continuare l’anno prossimo con quella che sarà la mia diciannovesima stagione". Sono queste le prime parole di Kimi Raikkonen dopo l'annuncio del rinnovo con l'Alfa per il Mondiale 2021.