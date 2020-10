Le ultime sul mercato piloti, soprattutto per quel che riguarda Sergio Perez. Dopo la conferma di Russell in Williams, il pilota messicano potrebbe arrivare alla Red Bull. Albon sembra sempre più lontano dal team di Milton Keynes. La F1 corre a Imola nel fine settimana: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

