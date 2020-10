Sul canale 207 lo speciale "Imola". Leo Turrini ci porta all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per raccontare la storia di "un palcoscenico che ha alimentato il mito dell'automobilismo". Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"La storia infinita di Imola, questa neverending story della Motor Valley ricomincia, ricomincia in modo romantico. Trovo molto giusto, molto bello, quasi poetico che il campionissimo 4.0 della Formula 1 attuale, Lewis Hamilton, possa finalmente conoscere il circuito che ha accolto la gloria di Clark, Lauda, Prost, Senna, Schumi, Alonso. Rende felici sapere che Hamilton si approprierà, qualunque sarà il risultato del Gran Premio, di un palcoscenico che ha alimentato il mito dell'automobilismo". Leo Turrini racconta (anche) così il ritorno della Formula 1 a Imola, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ma questo è solo uno dei passaggi dello speciale "Imola" che andrà in onda questa sera alle 18 su Sky Sport F1 (canale 207).