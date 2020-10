Dopo i 60 tempi cancellati in mattinata durante le prove libere, la direzione gara ha deciso di apportare alcune modifiche ai track limits, come accaduto a Portimao. Qui vi spieghiamo cosa cambia e dove. Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE