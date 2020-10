Era già successo in Ungheria, la storia si ripete anche a Imola: Max Verstappen sfrutta il super lavoro dei suoi meccanici, che riparano a tempo di record la Red Bull, impiegando la metà del tempo necessario e ributtano in pista l'olandese in tempo per il Q3, in cui chiude terzo dietro a Bottas e Hamilton. Domenica il GP dell'Emilia Romagna alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP IMOLA, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE - MECCANICI RED BULL, MIRACOLO A BUDAPEST