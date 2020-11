Lewis Hamilton continua a sgretolare record, vincendo a Imola sul 29° circuito diverso: "E' stata una gara difficile, dopo una brutta partenza. Voglio esaltare il mio team, ripetersi non è mai facile. Il team è stato perfetto, è incredibile aver vinto sette titoli costruttori" GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS

Lewis Hamilton prosegue la sua corsa verso il settimo titolo iridato conquistando a Imola la 93^ vittoria della carriera (9 in questo 2020), la 72^ con la Mercedes (eguagliato record di Schumacher in Ferrari) centrando il successo sul 29° circuito diverso. In Turchia il britannico potrà già festeggiare il Mondiale.

"Veder festeggiare il team mi scalda il cuore" "La gara è stata spossante dopo una brutta partenza - ha detto Hamilton subito dopo la gara -. Questo è un momento che mi scalda il cuore. Vedo il mio team, tutti i ragazzi che conosco benissimo, so quanto lavorano in fabbrica, che sono i veri eroi che non si celebrano mai abbastanza. Non mollano mai, continuano a lavorare, spingere, innovare. Chi ci guarda magari pensa che siamo abituati, ma è davvero fantastico lo spirito di questo team e sono davvero grato di fare un record come questo".