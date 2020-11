Alle 13.10 il via della tredicesima gara del Mondiale 2020: a Imola prima fila Mercedes con Bottas davanti a Hamilton. Verstappen punta ad essere il terzo incomodo con la sua Red Bull e le speranze della Ferrari si aggrappano al quinto posto in griglia di Leclerc. Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport F1 (canale 201)

Qualche nuvola e un po' di foschia nelle prime ore del mattino a Imola, dove oggi si corre il GP dell'Emilia Romagna, ma la temperatura è destinata a salire (fino a 16°C) soprattutto in pista dopo quanto avvenuto ieri in qualifica. La pole strappata da Bottas a Hamilton nel finale è il preludio a una battaglia che Lewis vuole vincere. "Ho fatto un giro da schifo", ha detto il campione in carica, quasi a sottolineare che il primo tempo del compagno di squadra è più un suo demerito che un guizzo del finlandese. E allora Lewis ci proverà su un tracciato dove si corre nel ricordo di Senna e che riapre i battenti al Circus dopo 14 anni dall'ultimo GP qui vinto da Schumacher con la Ferrari. Ferrari che sembra aver fatto un passo indietro rispetto alle ultime gare e che si aggrappa al quinto posto di Leclerc per non sfigurare nella terza gara casalinga della stagione. Vettel parte più indietro, mentre davanti Verstappen cercherà di essere il terzo incomodo per dare fastidio alle Mercedes, pronte a festeggiare il settimo titolo Costruttori consecutivo.