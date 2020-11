Yuki Tsunoda ha fatto il suo debutto in Formula 1 a bordo di una Toro Rosso del 2018 in un test a Imola: il giapponese è tra i candidati per prendere il posto di Daniil Kvyat in Alpha Tauri in vista del Mondiale 2021

Debutto in Formula 1 per Yuki Tsunoda, che ha girato a Imola a bordo della Toro Rosso 2018 (con livrea rimarchiata Alpha Tauri) in una sessione di test utile per conseguire la Superlicenza che gli consentirà di esordire in F1 già in questa stagione per una sessione di libere. Il 20enne giapponese, uno dei grandi protagonisti del Mondiale di Formula 2, è tra i candidati per sostituire nel 2021 Daniil Kvyat. Il russo, che nell'ultimo GP dell'Emilia Romagna ha chiuso al quarto posto, dovrà infatti lasciare il suo sedile e il patron della scuderia di Faenza, Franz Tost, sembra voler dare fiducia a Tsunoda. Il nipponico occupa attualmente la terza posizione nel campionato di F2 con 147 punti quando mancano 2 gare alla fine della stagione ed è ancora matematicamente in corsa per il titolo, con 44 punti di ritardo da Mick Schumacher.