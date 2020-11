Istanbul, le previsioni meteo per il GP di Turchia

Prevale il sole nel weekend che riporta la Formula 1 in Turchia, con temperature miti e poca umidità. Attenzione però a vento e alle escursioni termiche tra mattina e pomeriggio. Il GP è in diretta alle 11.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La F1 torna in Turchia dopo nove anni per il quart'ultimo appuntamento del Mondiale, il numero 14 di questo 2020. Si correrà a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tra le variabili del fine settimana, ovviamente, c'è il meteo .

Le prime due sessioni di libere a Istanbul

In Turchia il fuso orario è +2 rispetto all'Italia. In generale ci si aspetta un venerdì all'insegna del sole, con temperature decisamente miti per la stagione. Cielo sereno e massime che sfioreranno i 24° C attendono i piloti per le prime due sessioni di libere, con un vento debole che spirerà da Nord-Est e che non dovrebbe condizionare l'andamento delle monoposto.