Giovedì 12 novembre, su Sky Sport F1, torna un grande appuntamento: rivivremo il meglio della stagione Esports con la prima puntata a partire dalle 18.15. La Formula 1 corre nel weekend in Turchia: diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Una giornata speciale, anzi di speciali su Sky Sport F1. Giovedì 12 novembre, mentre a Istanbul si apre il weekend del GP di Turchia, la programmazione di Sky Sport F1 (canale 207) vi proporrà in serata due appuntamenti imperdibili: "Breaking Red", l'intervista a Carlos Sainz di Mara Sangiorgio, per un bilancio del 2020 del pilota spagnolo che è già proiettato al futuro in Ferrari. A seguire, alle 18.15, gli highlights del Mondiale 2020 di Esports F1.