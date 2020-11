Charles Leclerc sorride al termine della prima giornata di prove libere del GP di Turchia , quart'ultimo appuntamento del Mondiale. Il monegasco ha chiuso la seconda sessione con il secondo tempo alle spalle di Verstappen , dimostrando feeling con una pista davvero molto scivolosa a causa dell'asfalto nuovo. Un fattore che non sembra aver messo troppo in difficoltà Charles e la SF1000.

"Se faremo tutto alla perfezione, saremo competitivi"

"All'inizio non ero molto convinto del grip della pista e pensavo che sarebbe stata una giornata molto difficile - ha spiegato Leclerc al termine delle due sessioni -. Dopo pochi giri, però, ho cominciato a divertirmi molto. Non sto scherzando, era davvero divertente avere così poco grip. Oggi abbiamo fatto tanti giri per massimizzare la prestazione della vettura. Non so cosa potrà succedere sabato, c'è anche la possibilità di pioggia. Se faremo tutto perfettamente, saremo competitivi".