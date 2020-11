Soddisfatto Sebastian Vettel al termine della prima giornata di libere in Turchia, che lo ha visto staccare l'8° tempo, nonostante il poco grip dell'asfalto: "Ci siamo adattati bene alla situazione. Non penso siano stati espressi i valori reali delle vetture. Sabato sarà una giornata impegnativa, con la pioggia che potrebbe cambiare i piani". Domenica il GP alle 11.10: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Giornata positiva nel GP di Turchia per Sebastian Vettel , tra i pochi a non soffrire il poco grip dell'Istanbul Park. Il tedesco della Ferrari ha chiuso entrambe le sessioni di libere in Top 10, anche se i tempi devono tener conto dei problemi avuti da molti piloti a causa dell' asfalto molto scivoloso.

Vettel: "La pista si evolverà e sabato è attesa pioggia"

leggi anche

Leclerc: "Poco grip in pista? Mi sono divertito"

"E' stata una giornata molto particolare perché l’asfalto è molto recente dunque molto scivoloso - ha detto Vettel al termine della giornata -. Il circuito diventava sempre più veloce e noi ci siamo adattati bene. Abbiamo visto grandi distacchi al mattino, in tanti facevano fatica con le gomme, noi oggi abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti ad essere piuttosto costanti a livello di prestazione, anche se è presto per definire un quadro. Abbiamo puntato a girare il più possibile per avere maggiore confidenza con la macchina e con il tracciato. Non penso che sia emerso il potenziale delle vetture. Domani la terza sessione di libere sarà molto importante perché la pista migliorerà ancora e potrebbe esserci anche la variabile della pioggia“.