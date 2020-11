Un messaggio importante per contrastare le disuguaglianze e ogni tipo di discriminazione. "Insieme come uno solo" c'è scritto sul casco che indossa Sebastian Vettel in Turchia. E' la livrea arcobaleno. Il weekend di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE IN TURCHIA