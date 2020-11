Delusione e incredulità per Charles Leclerc, eliminato nel Q2 delle qualifiche a Istanbul dopo tre sessioni di libere in cui era sembrato molto competitivo con la Ferrari: "Non capisco, non stavo in pista. Abbiamo preso 6'' dalla Red Bull, dobbiamo capire il motivo. Questa sessione è stata un disastro". Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

C'è grande amarezza nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP di Turchia, quart'ultimo appuntamento del Mondiale. Dopo tre sessioni di libere in cui il monegasco era stato costantemente tra i primissimi, nelle prove la SF1000 è andata in grande difficoltà sul bagnato, con Charles che non è andato oltre il 14° tempo, eliminato in Q2 insieme al compagno Vettel.