Il Consiglio Mondiale degli Sport Motoristici della Fia ha confermato l'obbligo dei team di dover svolgere almeno due pit stop nel GP di Monaco di questa stagione, in programma nel weekend dal 23 al 25 maggio. L'obiettivo è rendere più spettacolare la gara del Principato. Tutti i Gran Premi della stagione 2025 saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

