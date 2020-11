Pista come ghiaccio a Istanbul dove è in corso il weekend di F1: colpa di un asfalto nuovo e della mancanza di grip anche per l'assenza di altre gare fino all'arrivo del Circus. Nella notte circuito aperto alle auto private e comuni per cercare di gommare il tracciato. Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP TURCHIA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE