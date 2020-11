Gioia incontenibile per Lance Stroll, che in Turchia ha conquistato la prima pole position della carriera. "Let's go!" urla il canadese, che interrompe la striscia di pole position della Mercedes al termine di una qualifica drammatica. "E' uno dei momenti più alti della carriera", ha detto. Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Lance Stroll è al settimo cielo dopo la pole position conquistata nel GP di Turchia, la prima della carriera. Nessun canadese partiva in pole da Jacques Villeneuve nel 1997. "Non ho parole, sono in stato di shock - ha detto il pilota della Racing Point dopo le qualifiche -. Non mi aspettavo di essere qui. Ho messo insieme un grande giro alla fine. Avevo tanta pressione, avevo solo un tentativo perché dalle gomme da bagnato siamo passati alle intermedie. Ho azzeccato ogni curva, ho messo insieme tutto bene ed è un bel modo di tornare in carreggiata dopo settimane difficile. Questo è uno dei momenti più alti della mia carriera. Da ragazzi sogni momenti come questi. Domani? Adesso lasciami andare a dormire felice, ci penseremo domani alla gara".