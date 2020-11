L'olandese ha ottenuto in extremis il secondo tempo a Istanbul, ma sulle gomme non ha dubbi: "Le gomme da bagnato estremo erano buone per noi, ma le intermedie... tremende". Attenzione agli orari, con la gara in programma domenica alle 11.10 e in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

GP TURCHIA, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE