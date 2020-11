Sebastian Vettel decide di spiegare in italiano ai microfoni di Sky Sport la difficile giornata della Ferrari nelle qualifiche di Istanbul: "Con la pioggia siamo in difficoltà, le abbiamo provate tutte. Basta qualche grado in più e la monoposto si comporta diversamente. Domenica il nostro ritmo sarà migliore". Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"E' molto difficile con la pioggia per noi - ha detto Vettel ai microfoni di Sky Sport (in italiano, ndr) -. È complicato portare in temperatura le gomme. Abbiamo provato di tutto, ma quando trovi 2-3-4-5 gradi in più sulla pista la macchina si rivela diversa. Il nostro ritmo domenica sarà migliore rispetto a oggi, vediamo in gara come ci comporteremo".