Il podio sfumato nelle ultime curve ha mandato su tutte le furie Charles Leclerc, che si è sfogato in un duro team radio dopo il traguardo: "Sono un c...., ho fatto un lavoro di m...". Nemmeno l'intervento da remoto di Binotto riesce a plare l'ira del monegasco, che poi a Sky Sport commenta: "Sono deluso, ma anche contento per il podio di Vettel, lo meritava" HAMILTON CAMPIONE: HIGHLIGHTS DEL GP TURCHIA

Esplode subito dopo il traguardo la rabbia di Charles Leclerc per un podio sfumato nelle ultime tre curve del GP di Turchia. Il monegasco va lungo mentre tenta il sorpasso a Perez e viene così scavalcato nel finale dal compagno in Ferrari Sebastian Vettel. "Sono un c...., ho fatto un lavoro di m...", urla Charles al suo muretto in un team radio. Nemmeno l'intervento di Mattia Binotto da Maranello lo consola. Leclerc è stato comunque protagonista di una gara super, rimontando dalla 12^ posizione iniziale fino ai piedi del podio.