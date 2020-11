Hamilton replica a chi minimizza il suo valore in pista: "Un altro grande pilota guida la mia stessa macchina ma non vince quanto vinco io. Merito rispetto, sono il migliore", dichiara a Marca il campione del mondo di F1 facendo riferimento al compagno di squadra Bottas. E poi aggiunge: "Vorrei più gare complicate per dimostrare di cosa sono capace" I RECORD DI HAMILTON

La macchina non basta: Lewis Hamilton, che in Turchia ha festeggiato il suo settimo titolo, risponde a quanti hanno minimizzato il suo successo, addebitandolo soprattutto alla sua super monoposto: "C'è un altro grande pilota che guida la mia stessa Mercedes e ovviamente non ottiene quel che ottengo io....Merito rispetto, sono il migliore" dichiara a Marca, facendo riferimento al suo compagno di squadra Bottas.