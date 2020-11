Hamilton, dopo la conquista del settimo titolo in Formula 1, si rilassa giocando a tennis con il padre. Il pilota britannico è abituato a dominare in pista, mentre con la racchetta in mano fa un po' fatica e subisce l’iniziativa del papà. In sottofondo si sente Roscoe che abbaia: probabilmente fa il tifo per Lewis (e sogna di poter afferrare la pallina)

