Le contraddizioni Mercedes

La F1 questa settimana riparte a Sakhir: in record positivo ed uno negativo per le Frecce d'Argento. Ferrari a caccia del terzo posto nella classifica costruttori, nel circuito in cui ha collezionato 6 successi

Alti e bassi Il circuito del Bahrain al momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento Bahrain-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana. Per la Mercedes è un circuito di alti e bassi, in cui un record positivo ed uno negativo convivono in modo particolarmente curioso. Quello positivo è relativo ai podi: nelle sei gare dell'era Power Unit, la Mercedes è andata sempre a podio qui, 12 volte su 12. È l'unico tracciato in cui gli sia riuscita questa impresa nel periodo 2014-2019: seguono a quota 11 podi Monza e Suzuka. Questo record tuttavia è affiancato dal fatto che Mercedes qui ha mancato la prima fila sia nel 2018 che nel 2019, ed è uno dei due circuiti in cui hanno registrato questo record negativo assieme a Città del Messico.

Hamilton vede Vettel approfondimento Lewis, 7 titoli come Schumi: tutti i suoi record È tempo di aggancio per Hamilton: Vettel ha vinto 4 volte qui, e Lewis lo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Hamilton è reduce da 4 vittorie consecutive e fiuta il record del tracciato: per contro Vettel è a digiuno esattamente da 20 gare (Singapore 2019, l’ultima vittoria Ferrari a tutt’oggi): in questo intervallo Hamilton ha vinto 13 volte. Scontato quindi il pronostico a senso unico a favore dell'inglese.

Pareggio Hamilton-Raikkonen Ferrari Seb: "Resistenza aerodinamica nostro punto debole" 8 podi per Hamilton in Bahrain, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per podi su questo tracciato, con una fondamentale differenza: Hamilton in quegli 8 podi conta tre vittorie, mentre Raikkonen qui non ha mai vinto. 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, che ugualmente ha conquistato 8 podi senza vincere ad Interlagos.