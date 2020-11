Positivo al Covid-19 il ds della Red Bull: Jonathan Wheatley non è in Bahrain dove corre la F1 ed è in isolamento. La conferma della Red Bull: "Positività nel test pre gara". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Wheatley non è andato in Bahrain e resterà in isolamento per 10 giorni, come previsto dai protocolli del governo britannico. "Possiamo confermare che durante i test pre-gara obbligatori nel Regno Unito, il direttore sportivo Jonathan Wheatley è risultato positivo al Covid-19", ha dichiarato la Red Bull in una nota.