La Ferrari ha raccolto dati importanti in ottica 2021 nelle prime libere in Bahrain. Il team principal, Mattia Binotto: "Per noi è più importante il prossimo anno, anche se dobbiamo lavorare anche per questo weekend. Favorevoli all'anticipo del congelamento motori. Tre giorni di test sono limitati, speriamo di mettere Sainz su una Ferrari 'vecchia' per potergli far conoscere la squadra".

Mattia Binotto si trova a Maranello per il secondo appuntamento consecutivo, dopo quello di Istanbul. Il team principal della Rossa, in collegamento con Sky Sport, seguirà dunque da remoto il GP del Bahrain. Binotto ha toccato diversi argomenti.

"Test in vista del 2021 ci hanno complicato un po' la vita" vedi anche Ferrari e le altre: l'evoluzione nel 2020. VIDEO Binotto ha cominciato parlando del rendimento delle Ferrari nelle due sessioni di libere: "Manchiamo di velocità e confidenza con la vettura - ha detto -. In mattinata abbiamo raccolto dati in ottica 2021, specialmente cercando di analizzare l'incidenza delle gomme sull'aerdonimaica. Questo sicuramente ci ha complicato la vita per il setup delle FP2, abbiamo avuto poco tempo. Non siamo in grande forma, ma c'è ancora molto da lavorare. Charles sembra il più penalizzato. Mi aspetto una gara in cui medie e dure saranno necessaria e forse saremo più competitivi rispetto alla morbida. Abbiamo la serata per lavorare e portare una macchina più competitiva già domani".

"Il prossimo anno è più importante di questo finale di stagione" leggi anche Leclerc: "3° posto Costruttori? Molto difficile" La Ferrari sta lavorando su due fronti: finale di stagione e 2021. "E' un sottile equilibrio, ma il 2021 è più importante. Ci sono posizioni nel Mondiale costruttori da guadagnare, ma è importante crescere e concentrarci sul 2021".

"Favorevoli ad anticipare congelamento motori" vedi anche Leclerc d'oro: casco speciale per il Bahrain. FOTO Sulla possibilità che Ferrari sia favorevole al congelamento dei motori: "Il congelamento dei motori è l'apertura nell'anticipare di un anno, dal 2026 al 2025. E' necessario rivedere l'attuale Power Unit per costi e tecnologia, rendendola più moderna e innovativa. Questo anticipa al congelamento, siamo favorevoli nell'anticipare tutto di un anno".