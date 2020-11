Leclerc: "Mi aspettavo di più, venerdì difficile"

Giornata in chiave 2021 per la Ferrari, che ha effettuato diversi test in vista del prossimo anno. Anche per questo motivo, la Rossa ha faticato nelle prime due sessioni di libere, con Vettel 12° e Leclerc 14°. Il monegasco: "Abbiamo faticato di più rispetto al passato". Vettel: "C'è ancora margine per migliorare". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1 GP BAHRAIN, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

Ferrari in ottica 2021 nella prima giornata di prove libere del GP del Bahrain. La Rossa ha infatti effettuato diversi test in vista del prossimo anno, sfruttando anche le gomme che si vedranno nel Mondiale che verrà. Anche per questo motivo, i due piloti hanno faticato a trovare confidenza con la pista, con Vettel che ha chiuso con il 12° tempo e Leclerc con il 14°. Tra i due, il monegasco è apparso più in difficoltà nel trovare il feeling tra SF1000 e pista.

Leclerc: "Mi aspettavo di fare meglio" L'analisi Binotto: "Dobbiamo concentrarci sul 2021" "Venerdì difficile - ammette Leclerc dopo le prime libere - Mi aspettavo di fare meglio, abbiamo faticato di più rispetto al passato, il circuito di Sakhir tradizionalmente è favorevole alle Ferrari". Ma Leclerc resta fiducioso: "Di solito siamo abbastanza bravi a risolvere i problemi dall'oggi al domani, quindi speriamo di lavorare bene stasera e di tornare più forti sabato. I distacchi sono minimi, potremo trarre grande vantaggio da tutto ciò che possiamo guadagnare". Dove migliorare? "Soprattutto sul bilanciamento, era difficile gestire la macchina in curva e io ho commesso un bel po' di errori".