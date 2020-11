Mick Schumacher è stato protagonista di una partenza straordinaria in Gara-1 in Bahrain: scattato dalla decima piazza, il leader del Mondiale ha recuperato in pochi metri ben sei posizioni. Il tedesco si conferma mago nelle partenze, grazie anche a un 'segreto', come confermato recentemente ai microfoni di Sky Sport. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

SAKHIR, VINCE DRUGOVICH: SCHUMI 4°