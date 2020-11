Dalle 15.10 il via della terz'ultima gara del Mondiale 2020. Si corre in Bahrain, dove la F1 sarà impegnata anche la prossima settimana. Daventi a tutti c'è il campione Hamilton con la sua Mercedes. Sotto i riflettori di Sakhir, Ferrari chiamata a dare una prova di carattere dopo l'eliminzione di Leclerc e Vettel nel Q2. La gara è in diretta si Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) BAHRAIN, RIVIVI IL MEGLIO DELLE QUALIFICHE: VIDEO

La Formula 1 è in Bahrain per il primo dei due gran premi consecutivi che verranno disputati sul tracciato di Sakhir. E' la quindicesima nonché terz'ultima prova del Mondiale 2020 che conclude un weekend ancora all'insegna di Lewis Hamilton e della Mercedes. Già campione in carica, il pilota britannico in griglia è davanti a tutti dopo aver conquistato la 98^ pole position della sua carriera. In prima fila c'è anche l'altra Freccia d'Argento di Bottas, mentre in seconda ci sono le Red Bull di Verstappen e Albon. Apparente passo insietro delle Ferrari dopo i segnali di ripresa delle scorse settimane: Vettel e Leclerc, eliminati nella seconda sessione delle qualifiche, sono in sesta fila. La gara scatta alle 15.10.

Come seguire il GP del Bahrain su Sky Sport e Skysport.it Dunque siamo arrivati al trz’ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Il GP del Bahrain parte alle 15.10 -pre dalle 13.30 e post dalle 17.10 - tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW TV. La differita della gara su TV8 è in programma dalle 18. Sul web vi racconteremo la gara giro dopo giro con il LIVE BLOG di Skysport.it, mentre sui social tutti gli aggiornamenti con #SkyMotori.