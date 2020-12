Il pilota della Ferrari punta su Russell, convocato in Mercedes al posto di Hamilton, per la seconda gara consecutiva in Bahrain: "Se dovessi scommettere, punteri sulla sua vittoria". Più cauto sulle sue prospettive con la Ferrari: "Stiamo faticando". Il weekend della F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV, IL GP DEL SAKHIR SU SKY