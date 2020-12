Positivo al coronavirus, Hamilton al momento sembra non abbia la possibilità di tornare in pista per l'ultima gara di Abu Dahbi, anche se risultasse negativo al prossimo tampone. Ecco i motivi burocratici che spingono il britannico verso un nuovo stop nell'ultima tappa del Mondiale. Wolff: "Lewis non sta molto bene, cercheremo di averlo in pista anche all'ultimo". La F1 corre al Sakhir nel fine settimana: tutto i diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201)

