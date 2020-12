Pericoloso episodio, ma per fortuna senza gravi conseguenze, nella parte finale delle seconde libere al Sakhir. Gasly colpito alla mano da un sasso, il suo dolore nel team radio. La F1 è in Bahrain: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canle 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

