Notte fonda in casa Ferrari dopo la prima giornata di qualifiche, con Leclerc tradito da un semi asse rotto e Vettel nelle retrovie dopo aver litigato con la SF1000 a causa dello scarso bilanciamento. Nel frattempo Russell piazza il miglior crono sulla vettura di Hamilton e prova a inserirsi nella corsa alla pole tra Bottas e Verstappen.

Con la monoposto migliore ha fatto anche il tempo migliore George Russell. Umile ma determinato, alla fine di una giornata che lo ha visto grande protagonista ha comunque provato a smorzare facili entusiasmi e titoli, consapevole che anche se sta guidando la W11 di Hamilton il lavoro da fare è ancora tanto. Posizione in macchina, procedure, automatismi: passare da una Williams a una Mercedes ha tanti vantaggi, ma per un pilota non è certo tutto così immediato.

In tanti, partendo da Toto Wolff, pensano che abbia velocità e sangue freddo per poter stupire ancora di più e vincere già domenica. Ma Russell preferisce dire le cose come stanno e ammettere che Bottas è il grande favorito, anche se guardando i tempi è solo 11esimo perché entrambi i suoi giri veloci sono stati cancellati per aver oltrepassato i limiti della pista. La freccia nera che ha vinto qui con Hamilton domenica scorsa non si è ovviamente smentita in bilanciamento e performance ma anche la Red Bull non è da meno. Verstappen ha chiuso la sua giornata secondo a 128 millesimi ma soprattutto ha sfoderato un gran passo gara.

Notte fonda invece in casa Ferrari. Leclerc ha perso la seconda sessione per un semi asse che si è rotto, mentre Vettel ha litigato tutto il tempo con una monoposto dal bilanciamento difficile che lo ha mandato in testa coda per più di una volta, relegandolo alla 16^ posizione. Scaricare la Rossa, su questo tracciato, sembra comunque l’unica soluzione possibile e ora bisognerà recuperare anche il tempo perso.