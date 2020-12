Il tedesco della Ferrari sull'eliminazione nel Q2 al GP del Sakhir: "Nel settore centrale faticavo a trovare quel passo in più. Ieri avevamo provato qualcosa che sapevamo oggi sarebbe andato meglio. Dovremo destire le gomme e il traffico". Il GP in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno dalle 18.10

"In generale avevo buone sensazioni, sono piuttosto sorpreso". Sconsolato, Sebastian Vettel commenta così l'eliminazione dal Q3 della sua Ferrari nel replay del GP del Bahrain. "Perdevamo molto in rettilineo - ha aggiunto - forse per il traffico. Nel settore centrale faticavo a trovare quel passo in più. Ieri avevamo provato qualcosa che sapevamo oggi sarebbe andato meglio. Le chiavi della gara? Gestire le gomme e il traffico".