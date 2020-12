Russell, sostituto di Hamilton in Bahrain, sta avendo qualche difficoltà con la Mercedes del campione: troppo stretta a causa della differenza di altezza. Venerdì il pilota della Williams ha utilizzato scarpe più strette per non avere inghippi con la pedaliera, qualcosa è cambiato anche nel sabato del Sakhir. Un post di George su Twitter mentre è nella monoposto: "Calza appena...". Il GP live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 18.10 di domenica 6 dicembre

