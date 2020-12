E’ la nuova generazione che sgomita e che lo sta facendo nemmeno troppo piano. George Russell e Charles Leclerc hanno reso infatti ancor più entusiasmante una qualifica che ha fatto perdere il fiato non solo ai piloti. Ma se portare una Mercedes a 26 millesimi dalla pole position al primo sabato con questa macchina come ha fatto Russell è già da applausi, la vera magia l’ha fatta il monegasco con la Rossa. Con un solo tentativo a disposizione nel Q3 Leclerc ha pennellato le poche curve del tracciato esterno del Sakhir come un vero artista facendo un giro perfetto e centrando un incredibile quarto tempo. Incredulo lui, come tutti gli avversari che si è messo dietro e che proverà a lasciare negli specchietti anche in gara.

Sarà con tutta probabilità dura per la Ferrari riuscire a tenere il passo di Racing Point, Renault e Alpha Tauri: la giornata complicata per vari motivi di venerdì ha lasciato i ferraristi senza troppi riferimenti su passo e gomme. Gli 87 giri del gran premio del Sakhir saranno come un foglio bianco da scrivere, ma soprattutto saper interpretare al meglio. Cosa che ha già fatto alla grande George Russell al posto di Lewis Hamilton. In una macchina che è un carro armato, ma non così comoda per lui, il britannico non ha certo subito la pressione del momento, anzi, l’ha messa sulle spalle del compagno Bottas nonostante parta in pole. Tra i giovani, anche se ormai pare un veterano, anche Verstappen dirà la sua: terzo, attaccato alle Mercedes, è nella posizione migliore per non aver nulla da perdere.