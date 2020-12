Giovane, vincente e probabilmente disoccupato. Non è il titolo di un film, ma la storia di Sergio Perez, che ha conquistato il GP di Sakhir, penultima prova del Mondiale 2020. Il messicano, al suo primo successo in carriera, ha vinto in modo incredibile: dopo il contatto con Verstappen e Leclerc al primo giro, Checo era retrocesso in 18^ e ultima piazza. Da quel momento, il pilota della Racing Point ha inanellato una serie di giri veloci, rimontando fino alla prima posizione. Agevolato anche dal clamoroso errore al box Merecedes e dalla foratura di un Russell che sembrava in grado di rimontare, Perez ha portato a casa la vittoria. Il tutto mentre è ancora a piedi in vista del 2021, dopo essere stato rilasciato dalla Racing Point e non aver ancora in mano alcun contratto. In attesa di capire se sarà sulla griglia tra qualche mese (la Red Bull deve scegliere tra lui e Albon, l'alternativa è un anno sabbatico), si gode il trionfo di un Paese intero, il Messico.