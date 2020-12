Il team di Toto Wolff pronto a realizzare il desiderio di Romain Grosjean: gli ha offerto la possibilità di girare con una Mercedes in un test privato, per evitare che l'ultimo ricordo su una monoposto sia quello dello spaventoso incidente di Sakhir

La Mercedes tende la mano a Romain Grosjean dandogli la possibilità di girare in un test privato, in modo da aiutare il francese a realizzare il proprio desiderio di risalire su una monoposto di F1, dopo l'incidente in Bahrain. Parlando al sito ufficiale della F1, infatti, nei giorni scorsi Grosjean aveva dichiarato di sperare di correre almeno "10-15 giri, anche da solo" per evitare che lo spaventoso incidente sul circuito del Sakhir fosse l'ultimo ricordo su una monoposto.