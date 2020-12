Un tuffo nel passato per riprendersi la Formula 1. In attesa di partecipare ai test per giovani ad Abu Dhabi, Fernando Alonso gira a Yas Marina con la Renault dell’ultima gara del 2005 in Cina, stagione in cui vinse il titolo mondiale. Il restauro della macchina era iniziato nel 2019, in tempo per far scendere in pista la vettura in Francia al GP che poi è stato annullato. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

